ترمب وماكرون يتفقان على تمديد المفاوضات حول رسوم شركات التكنولوجيا

2020/01/21 | 13:50

اخبار السعودية )- ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن الرئيسين الأميركي والفرنسي اتفقا على تمديد المحادثات حول فرض رسوم على مجموعات الإنترنت العملاقة حتى نهاية العام، ما يبعد حاليا تهديد فرض عقوبات أميركية على منتجات فرنسية.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هذا المصدر، قوله: إن الرئيسين دونالد ترمب وإيمانويل ماكرون «اتفقا على إعطاء فرصة» للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل في إطار دولي وتجنب «حرب تجارية لا تعود بالفائدة على أحد».وكان ماكرون وصف في تغريدة أمس (الاثنين) بـ«الممتازة» محادثات أجراها الأحد مع ترمب.وقال «سنعمل معا على اتفاق جيد لتجنب أي تصعيد في (مسألة) الرسوم».

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