أكثر من 34 ألف جريمة قتل في المكسيك عام 2019

2020/01/21 | 13:50

اخبار السعودية )- أحصت السلطات المكسيكية وقوع 34 ألفاً و582 جريمة قتل عام 2019 في أكبر رقم يسجَّل منذ 1997، السنة التي بدأ فيها تعداد هذه الحوادث.وتعني هذه الأرقام التي أُعلنت أمس (الإثنين) أن 95 جريمة قتل تحدث يوميا في المعدل، أو أربع جرائم في الساعة.وشهدت المكسيك التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة وتعاني من انتشار العنف، تفاقماً للوضع منذ 2006 عندما كلف الجيش مكافحة تهريب المخدرات.ومنذ ذلك التاريخ، قتل حوالى 275 ألف شخص في البلاد حسب الأمانة التنفيذية للنظام الوطني للأمن العام التي لا تحدد عدد الجرائم المرتبطة بالجريمة المنظمة.

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