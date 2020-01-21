عبدالمهدي يدين قصف سفارة أميركا ويأمر بملاحقة المعتدين

2020/01/21 | 14:30

اخبار السعودية )- أدان رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، استهداف السفارة الأميركية في بغداد بالصواريخ مساء الاثنين، وأصدر أوامره لبدء تحقيق فوري بالحادثة للقبض على الجناة.وقال عبد المهدي،

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