شركة فنلندية تنتج «طعاماً من الهواء»

2020/01/21 | 14:52

اخبار السعودية )- بدأ العلماء في فنلندا بتصنيع عنصر غذائي جديد تماماً من الهواء والماء والكهرباء، ويأملون أن يحدث ذلك ثورة في طريقة إنتاج غذائنا، بحسب تقرير لشبكة «سي إن إن».وإطعام السكان الذين يتزايد عددهم باستمرار يشكل عبئاً هائلاً على موارد الأرض.وتعد الزراعة واحدة من أكبر مصادر غازات الدفيئة في العالم، حيث تعتبر تربية الحيوانات مسؤولة بشكل خاص عن 14.5 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، معظمها من لحوم الأبقار والألبان.

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