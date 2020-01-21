«ثورتنا_عيونكم»... مغردون يتضامنون مع جرحى الاحتجاجات في لبنان

2020/01/21 | 14:52

اخبار السعودية )- ينتشر منذ أمس (الاثنين) هاشتاغ «ثورتنا_عيونكم» بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان يحاول من خلاله الناشطون التعبير عن تضامنهم مع جرحى الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بيروت قبل يومين، واستنكارهم لاستخدام العنف المفرط لتفريقهم.

ووقعت مواجهات في بيروت ليل السبت والأحد بين المتظاهرين المناهضين للطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد من جهة، وبين القوى الأمنية من جهة أخرى، والتي حاولت منع المحتجين من الوصول إلى مقر مجلس النواب في وسط بيروت.

وأسفر عن ذلك وقوع مئات الجرحى من الطرفين، وأصيب عدد من المتظاهرين بالرصاص المطاطي في أعينهم.

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