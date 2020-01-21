الكرملين: لقاء بوتين وجونسون في برلين كان «بنّاء»

2020/01/21 | 16:25

اخبار السعودية )- أكد الكرملين اليوم (الثلاثاء) أن اللقاء الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في برلين خلال مؤتمر حول ليبيا كان «بنّاءً»، فيما كانت لندن قد لمحت إلى لقاء أكثر توتراً بين الرجلين.وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: «بشكل عام، كان اللقاء مقتضباً لكن بنّاء في الوقت نفسه، وتخللته عناصر مصالحة».وأضاف أن محتوى اللقاء يختلف عما أعلنت عنه الحكومة البريطانية التي قالت إن جونسون حذر بوتين من أن «موقف المملكة المتحدة» من قضية الجاسوس سيرغي سكريبال «لم يتغير»، وناشده «عدم تكرار اعتداء كهذا» على التراب البريطاني.

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