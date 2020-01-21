الأمم المتحدة: نصف مليار شخص حول العالم دون وظائف لائقة

2020/01/21 | 16:25

اخبار السعودية )- أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 470 مليون شخص حول العالم يكافحون من أجل الحصول على وظائف بأجور مناسبة، الأمر الذي يتركهم عالقين في براثن الفقر ويزيد من معدلات عدم المساواة.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة قولها أمس (الاثنين)، أن معدّل البطالة العالمي، الذي بلغ 5.4 في المائة العام الماضي، بقي مستقراً نسبياً على مدى العقد الماضي بشكل كبير.ويرجّح أن يرتفع العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل بعض الشيء، في وقت يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى انخفاض عدد الوظائف المتاحة لعدد السكان المتزايد.

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