شيوخ ووجهاء ذي قار يناشدون مرجعية النجف لإنقاذ العراق

2020/01/21 | 16:34

اخبار السعودية )- وجه شيوخ ووجهاء محافظة ذي قار العراقية رسالة إلى مرجعية النجف وإلى شيوخ محافظات الوسط والجنوب للوقوف صفا واحدا لإنقاذ العراق من هذا المنعطف الخطير لوقف المؤامرة التي ارتكبت بحق الشعب العراقي.وطالب

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