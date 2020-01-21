غوارديولا يطالب بإلغاء بعض المسابقات الإنجليزية لحماية اللاعبين

2020/01/21 | 16:56

اخبار السعودية )- طالب الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ثاني الدوري الإنجليزي في كرة القدم أمس (الاثنين)، بضرورة إلغاء بعض المسابقات في إنجلترا من أجل حماية اللاعبين ورفع جودة اللعب في المباريات.ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على شيفيلد يونايتد مساء اليوم، ضمن المرحلة 24 من الدوري، وهي المباراة السابعة عشرة على التوالي في 59 يوماً، وتحديداً منذ فترة التوقف الدولية الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

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