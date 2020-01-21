ترمب أمام «دافوس»: استعدنا قوتنا والحلم الأميركي يعود

2020/01/21 | 16:56

اخبار السعودية )- ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب كلمة اليوم (الثلاثاء)، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، ركز فيها على استعراض إنجازاته الاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.وقال ترمب في كلمته: «استعدنا قوتنا...الولايات المتحدة تزدهر مرة أخرى...والحلم الأميركي يعود بقوة أكبر من ذي قبل».وتحدث الرئيس باستفاضة عن البيانات الاقتصادية الأميركية، وقال إن «الولايات المتحدة تسجل نمواً اقتصادياً لم يشهده العالم من قبل».

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