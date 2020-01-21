شاهد منصة الصواريخ التي طالت محيط سفارة أميركا ببغداد

2020/01/21 | 17:36

اخبار السعودية )- قالت عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، إنها عثرت على منصات إطلاق الصواريخ التي استهدفت السفارة الأميركية.وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه"وبعد تعرض السفارة

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