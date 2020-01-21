باحثون يوصون بغسل الملابس بمياه باردة لهذه الأسباب

2020/01/21 | 18:29

اخبار السعودية )- عند ضبط غسالات الملابس على برامج أقصر ودرجات حرارة أقل تكون نسبة الألياف الدقيقة التي تصل للبيئة مع مياه الصرف أقل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.هذه هي النتيجة التي توصل الباحثون إليها بعد إجراء تجارب على قطع ملابس عادية، اشتروها من محال بيع التجزئة.وفقاً للباحثين، فإن مرتدي الملابس يستفيد هو الآخر من دورات الغسل الأقصر والأقل حرارة، حيث تحافظ هذه الدورات على درجة نقاء الألوان فترة طويلة، إضافة إلى أن مثل هذه البرامج توفر الطاقة.

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