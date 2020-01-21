ترمب يصف محاكمة عزله بأنها «مشينة» و«زائفة»

2020/01/21 | 18:29

اخبار السعودية )- وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب المحاكمة في إطار عزله بـ«الزائفة» خلال تصريحات أدلى بها في منتجع دافوس السويسري، اليوم (الثلاثاء)، قبل ساعات على انعقاد جلسة في مجلس الشيوخ لمناقشة آلية محاكمته.

وفي رده على سؤال للصحافيين عن سبب وجوده في دافوس بدلاً من واشنطن في هذا التوقيت، قال ترمب «نجتمع مع قادة العالم، أهم أشخاص في العالم ونعود وبجعبتنا أعمال تجارية هائلة»، مشيراً إلى أن المحاكمة «مجرّد (إجراء) زائف.



إنها مطاردة شعواء مستمرة منذ سنوات وبصراحة، إنها مشينة»، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

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