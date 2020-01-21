أميركا تستنكر تهديد إيران بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي

2020/01/21 | 19:00

اخبار السعودية )- قال مبعوث أميركي، اليوم (الثلاثاء)، إن تهديد إيران بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي «سيبعث برسالة سلبية جداً جداً».كانت إيران قد لوّحت بالانسحاب إذا أحالتها دول أوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بعدما أعلنت أن طهران تنتهك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

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