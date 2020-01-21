عبدالمهدي: العراق في حالة إقليمية ودولية معقدة

2020/01/21 | 19:40

اخبار السعودية )- قال رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي في كلمة خلال جلسة مجلس وزراء تصريف الأعمال اليوم الثلاثاء، إن العراق في حالة إقليمية ودولية معقدة، لافتا أن الدولة في وضع محرج مع الجميع "المواطنون

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