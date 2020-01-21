منهم «شيف المخادع» و«السلحفاة»... هؤلاء يحاكمون ترمب

2020/01/21 | 20:33

اخبار السعودية )- يقتصر حق الكلام في محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تنطلق اليوم (الثلاثاء) في مجلس الشيوخ ضمن آلية عزله، على فريقي الاتهام والدفاع، والقاضي المُكلّف بالإشراف على المداولات، على أن يوجه أعضاء مجلس الشيوخ المائة الذين يؤدون دور المحلّفين أسئلتهم خطيّاً.

ولن يمثل الرئيس ترمب في محاكمته، وسيمثّله -وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية- المستشار القانوني للبيت الأبيض بات سيبولوني، ومحاميه الشخصي جاي سيكولو.

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