2020/01/21 | 21:04

اخبار السعودية )- قدم مسؤولون صينيون اعتذاراً لـ7 من مواطنيهم عن إهانتهم واقتحام خصوصيتهم، بعد نشر صورهم وهم يلبسون ملابس النوم «البيجامات» في الأماكن العامة، مبررين ذلك بحرصهم على «وضع حد للسلوك غير المتحضر».ونشر مسؤولون حكوميون في مدينة سوزهو، بمقاطعة آنهوي الصينية، صوراً لـ7 أشخاص يرتدون ملابس نومهم خلال تنزههم في الأماكن العامة، واصفين مظهرهم بـ«السلوك غير المتحضر»، وفقاً لما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية.وشملت حملة «الفضح» على الإنترنت صور من يلبسون «البيجامات» الملتقطة من كاميرات المراقبة، إضافة إلى أسمائهم وبطاقاتهم الشخصية وبيانات أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تعتذر بعد نشر صور مواطنيها بملابس النوم) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تعتذر بعد نشر صور مواطنيها بملابس النوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).