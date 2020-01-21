حزب الله العراقي يحتجز شاحنات بمعبر القائم ويطلب فدية

2020/01/21 | 22:15

اخبار السعودية )- أفادت مصادر "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن ميليشيات حزب الله في العراق تحتجز العشرات من سائقي الشاحنات قرب منفذ القائم الحدودي مع سوريا.وطالبت الميليشيات بفدية نقدية مقابل إطلاق سراحهم بما في البضائع

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