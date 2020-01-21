نجم «ممالك النار» خالد النبوي يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

2020/01/21 | 22:37

اخبار السعودية )- تعرض الفان المصري خالد النبوي لأزمة صحية مفاجئة صباح اليوم (الثلاثاء)، نُقل على أثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة.ونشرت منى المغربي زوجة الفنان المصري، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، منشوراً تطلب فيه من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، وكتبت: «خالد تعبان أوي ونُقل للمستشفى أرجوكو تدعولو»، دون الكشف عن أي تفاصيل عن الأزمة الصحية التي تعرض لها زوجها.فيما كشف إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، لصحيفة «الشروق» المصرية، أن النبوي خضع لعملية قسطرة في القلب وحالته الآن مستقرة، مؤكداً أن النقابة تتواصل بشكل مستمر مع أسرة النبوي للاطمئنان على صحته.

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