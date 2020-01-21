أنباء عن إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة مساء الثلاثاء

2020/01/21 | 22:37

اخبار السعودية )- قالت مصادر سياسية ووسائل إعلام لبنانية اليوم (الثلاثاء) إن تشكيلة الحكومة الجديدة ستُعلن الليلة بعد أن أبرمت جماعة «حزب الله» وحلفاؤها اتفاقاً على حكومة تواجه تحدياً هو معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد.

وقال مصدران سياسيان لبنانيان بارزان لوكالة «رويترز» للأنباء (الثلاثاء) إن الحكومة الجديدة ستضم 20 حقيبة على أن يتولى الخبير الاقتصادي غازي وزني وزارة المالية، ونصيف حتي مندوب لبنان السابق بجامعة الدول العربية منصب وزير الخارجية.

وفي وقت سابق اليوم كتب علي حسن خليل، وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، على «تويتر»: «ساعات ونكون أمام حكومة جديدة».

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