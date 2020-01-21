بدء إجراءات المحاكمة التاريخية لعزل ترمب في مجلس الشيوخ

2020/01/21 | 23:39

اخبار السعودية )- بدأت اليوم (الثلاثاء)، في مجلس الشيوخ وقائع المحاكمة التاريخية التي يمكن أن تؤدي إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط خلافات حول القواعد التي تنظم هذه المحاكمة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ.وبدأت المحاكمة مع استعداد زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل لفرض قواعد لإدارتها تمكنه من إنهائها في غضون أيام، فيما تعهد الديمقراطيون بمحاربته باستماتة في كل منعطف.وقال ماكونيل إن الأغلبية في المجلس، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، تدعم بالفعل الحل الذي تبناه لتحديد شروط المحاكمة، لخلق «عملية عادلة» في مواجهة ما أسماه بالاتهام بالتقصير الذي «لم يسبق له مثيل» في مجلس النواب.

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