فريق مصري يضم لاعبا يبلغ من العمر 74 عاماً

2020/01/21 | 23:39

اخبار السعودية )- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، اليوم (الثلاثاء)، قيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وهو عز الدين بهادر (74 عاماً) الذي انضم إلى صفوف نادي «6 أكتوبر» ضمن دوري الدرجة الثالثة.

وأعلن وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري، أن اللاعب ومسؤولي النادي أنهوا إجراءات قيده وتم تسجيل اللاعب في قائمة ناديه وسجلات الاتحاد.

ويستعد اللاعب عز الدين بهادر لدخول موسوعة «غينيس» العالمية للأرقام القياسية كأكبر لاعب كرة قدم محترف مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات الرسمية، التي دُعي لها مندوبو الموسوعة.

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