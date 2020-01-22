مواجهات عربية... ومجموعات سهلة في قرعة أفريقيا لمونديال 2022

2020/01/22 | 00:10

اخبار السعودية )- رأفت قرعة الدور الثاني من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 بالمنتخبات العربية، فجاءت في مجموعات في متناول يدها نسبياً، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، في حين يُمكن وصف المجموعة السابعة بأنها «حديدية»، نظراً لوقوع الكاميرون وساحل العاج وجهاً لوجه فيها.

وكان تخوف المنتخبات العربية من الوقوع تحديداً في مواجهة ساحل العاج، كون الأخيرة كانت ضمن منتخبات المستوى الثاني، لكن القرعة جنبتها ذلك، وتلعب مصر مع ليبيا والمغرب مع السودان ضمن مرحلة المجموعات.

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