حزب الله للرئيس العراقي: سنطردك من بغداد إن التقيت ترمب

2020/01/22 | 01:20

اخبار السعودية )- هددت ميليشيا حزب الله العراقي الرئيس برهم صالح عبر إحدى صفحاتها على تويتر، الثلاثاء، بطرده من بغداد إذا التقى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.وفي

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