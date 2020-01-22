2020/01/22 | 04:57

اخبار السعودية )- أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، مساء الثلاثاء، مقتل 10 متظاهرين خلال الـ24 ساعة الماضية في احتجاجات واسعة وصدامات عنيفة شهدتها مدن مختلفة.كما اعتقلت قوات الأمن 88 محتجاً، فيما قطع متظاهرون طرقاً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. 10 قتلى من المتظاهرين خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. 10 قتلى من المتظاهرين خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).