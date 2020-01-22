القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو ستُنتخب اليوم أول رئيسة لليونان

2020/01/22 | 12:03

اخبار السعودية )- تستعد اليونان لانتخاب القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو اليوم (الأربعاء) رئيسة للجمهورية لتصبح أول امرأة في تاريخ اليونان تصل الى هذا المنصب الذي يعتبر فخريا بشكل عام.والرئيسة الحالية لمجلس الدولة المدافعة بشدة عن قضايا البيئة، يُرتقب أن تنتخب من الدورة الأولى للاقتراع بعدما سمّاها رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بأصوات 260 نائباً على الأقل من أصل 300، وهو أمر لم يحصل في انتخابات رئاسية يونانية.وقال رئيس الحكومة المحافظ إن ساكيلاروبولو (63 عاماً) هي مرشحة «الوحدة والتقدم»، وقد اختارها لهذا المنصب لأنها بعيدة عن الانقسامات الحزبية التقليدية في البلاد.

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