إسرائيل تقتل ثلاثة فلسطينيين في هجوم على الحدود مع غزة

2020/01/22 | 12:03

اخبار السعودية )- قال الجيش الإسرائيلي أمس (الثلاثاء) إن قواته قتلت بالرصاص ثلاثة فلسطينيين ألقوا عبوة ناسفة باتجاه القوات بعد أن حاولوا عبور الحدود من غزة، بحسب وكالة «رويترز».وأضاف الجيش أن القوات طوقت منطقة قريبة من الطرف الجنوبي لقطاع غزة بعد رصد «ثلاثة من المشتبه بهم» يعبرون الحدود.وقال الجيش في بيان: «فتشت القوات المنطقة بحثاً عن المشتبه بهم الذين ألقوا قنبلة يدوية أو عبوة ناسفة على القوات» التي فتحت النار على الفلسطينيين الثلاثة.وأكدت متحدثة باسم الجيش مقتل الثلاثة.

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