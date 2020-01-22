هاري وميغان يحذران وسائل الإعلام البريطانية من تصويرهما دون علمهما

2020/01/22 | 12:34

اخبار السعودية )- حذر الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل وسائل الإعلام البريطانية من تصويرهما أثناء وجودهما في كندا دون أخذ موافقتها، مهددان باتخاذ إجراءات قانونية تجاه أي صحيفة تخالف ذلك.

وبحسب صحيفة «اكسبريس» البريطانية، فقد جاء ذلك التحذير بعد التقاط صور لميغان وهي تتنزه مع كلابها حاملة نجلها الرضيع آرتشي، في إحدى الحدائق بكندا صباح الاثنين الماضي.

وتم التقاط هذه الصور دون موافقة ميغان، حيث كان المصورون مختبئين وراء الأشجار أثناء التقاطها، الأمر الذي أثار غضب الزوجين، خاصة بعد انتشار هذه الصور في وسائل الإعلام البريطانية.

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