العقد الماضي شهد أكبر خسائر اقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية

2020/01/22 | 13:36

اخبار السعودية )- قالت شركة «إيه أو إن» للتأمين اليوم (الأربعاء) إن العقد الماضي كان الأسوأ على الإطلاق من حيث الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي بلغت 3 تريليونات دولار بزيادة تريليون دولار عن العقد السابق، بحسب وكالة «رويترز».وذكر تقرير الشركة أن منطقة آسيا والمحيط الهادي كانت الأكثر تضرراً في الفترة 2010 – 2019، حيث شكلت 44 في المائة من حجم الخسائر، وكانت الزلازل وموجات المد العاتية (تسونامي) والأعاصير بين الكوارث التي شهدتها المنطقة.

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