440 مصاباً بـ«كورونا» في الصين... والفيروس ينتقل إلى أميركا

2020/01/22 | 13:36

اخبار السعودية )- ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في وسط الصين إلى 440، من بينهم 9 حالات وفاة، حسبما أفادت السلطات الطبية الصينية.

ونقل تلفزيون الصين المركزي اليوم (الأربعاء) عن لي بين، نائب مدير لجنة الصحة الوطنية، أنه تم تحديد المرضى المصابين بالفيروس في أنحاء متفرقة من 13 إقليماً صينياً.

وأكدت منطقة ماكاو التي تتمتع بحكم شبه ذاتي اليوم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس، لتضيف بذلك للحالات التي تم تسجيلها في تايوان والفلبين وتايلاند واليابان وكوريا الجنوبية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

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