عون يطالب الحكومة باستعادة ثقة المجتمع الدولي... وحسان: نواجه «كارثة» اقتصادية

2020/01/22 | 14:38

اخبار السعودية )- طالب الرئيس اللبناني ميشال عون الحكومة الجديدة اليوم (الأربعاء) بضرورة العمل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية.ونقل مكتب عون عنه قوله في أول اجتماع للحكومة الجديدة: «مهمتكم دقيقة، وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين، والعمل على تحقيق الأهداف التي يتطلعون إليها».وأضاف أن على الحكومة العمل لتعويض ما فات خلال الفترة الماضية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.بدوره، قال رئيس الحكومة حسان دياب إن بلاده تواجه «كارثة» اقتصادية، مشيراً إلى «تحديات هائلة» تواجه حكومته التي وضعت المأزق المالي والاقتصادي أولوية لها.

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