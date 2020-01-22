بعد أن ساهمت في انتشارها... وسائل التواصل تعلن الحرب على السجائر الإلكترونية

2020/01/22 | 14:38

اخبار السعودية )- تدين شركة «جول لابز» الأميركية، الرائدة في مجال السجائر الإلكترونية، لوسائل التواصل الاجتماعي بالكثير، فلولا الأخيرة لما أضحى اسم الشركة «شائعاً جداً»، خصوصاً في السنوات الأولى لها.

فقد ساعدت المنشورات الكثيرة من مستخدمي «جول لابز» على تحويل الأمر من مجرد «بديل للتدخين» إلى «ظاهرة ثقافية»، وفق ما ذكرته مجلة «تايم» الأميركية.

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