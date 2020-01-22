2020/01/22 | 16:50

اخبار السعودية )- جدد زعيم ميليشيات العصائب، قيس الخزعلي، تهديداته للأميركيين في العراق.وقال الخزعلي في تسجيل مصور على قناة "العهد" إن "يوم الجمعة القادم سيكون يوم الدفاع عن السيادة".وتابع: "سنجبر أميركا على الانسحاب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم ميليشيات العصائب يجدد تهديداته للأميركيين بالعراق) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم ميليشيات العصائب يجدد تهديداته للأميركيين بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).