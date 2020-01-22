والد ميغان ماركل: لا أظن أن ابنتي ستزورني حتى يوم وفاتي

2020/01/22 | 18:15

اخبار السعودية )- قال توماس ماركل، والد ميغان، زوجة الأمير البريطاني هاري، إنه يعتقد أن ابنته لا تريد رؤيته مجددا، وأنها لن تزوره حتى يوم وفاته.جاء ذلك خلال حديث توماس (75 سنة) في فيلم وثائقي من إنتاج القناة الخامسة البريطانية، مدته 90 دقيقة ومن المنتظر عرضه مساء اليوم.ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية مقتطفات من حديث توماس، حيث صرح أيضا قائلا: «ميغان مدينة لي...أنا والدها ولا بد أن تزورني وتعتني بي».وتابع: «أخبرتني ميغان سابقا أنها ستعنتني بي عند تقدمي في السن، وها أنا قد تقدمت في السن وحان الوقت لتعتني بي.ولكنني لا أظن أنها تريد رؤيتي أو التحدث معي حتى يوم وفاتي».

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