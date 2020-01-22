وزير المال اللبناني: عودة سعر صرف الليرة لما كان عليه مستحيلة

2020/01/22 | 18:15

اخبار السعودية )- قال وزير المال اللبناني غازي وزني، لتلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل بي سي)، اليوم (الأربعاء)، إن عودة سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار لما كان عليه مستحيلة، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».وأضاف أن كبح السوق الموازية؛ حيث يرتفع سعر الدولار عن سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة، سيكون مرتبطاً بعمل الحكومة.ويبلغ سعر صرف الدولار الرسمي حوالي 1515 ليرة لبنانية بحسب المصرف المركزي، أما في السوق السوداء فوصل سعر صرف الدولار الأميركي إلى أكثر من ألفي ليرة في بعض الأحيان.وأضاف وزني أن وقف انهيار الاقتصاد اللبناني ممكن، ولكنه يتطلب دعماً أجنبياً.

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