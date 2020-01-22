الصين تعلن ارتفاع وفيات فيروس «كورونا» إلى 17

2020/01/22 | 21:21

اخبار السعودية )- أعلنت السلطات الصينية، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع عدد الوفيات الناتجة من فيروس «كورنا» المستجد من 9 إلى 17 شخصاً.وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، ذكر مسؤولون في مقاطعة هوبي وسط الصين، حيث تقع مدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، أن عدد المصابين ارتفع إلى 444 شخصاً.وأوصى رئيس بلدية ووهان بعدم زيارة المدينة إلا للضرورة، وطلب من السكان عدم مغادرة بيوتهم.وينتمي الفيروس الجديد لأسرة مرض متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد «سارس»، الذي أودى بحياة 800 شخص عالمياً خلال فترة تفشيه عامي 2002 و2003، التي بدأت أيضاً في الصين.

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