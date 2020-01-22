2020/01/22 | 21:21

اخبار السعودية )- تجمع عدد من المحتجين اللبنانيين اليوم (الأربعاء) قرب ساحة النجمة في وسط بيروت احتجاجاً على تشكيل الحكومة، ووقعت مواجهات بين المحتجين، الذين حاولوا الدخول إلى ساحة النجمة، حيث مقر مجلس النواب، والقوى الأمنية التي تمنعهم من ذلك.

ووضعت القوى الأمنية بوابات حديدية وأسلاكا شائكة لمنع المحتجين، الذين أتوا من مناطق عدة في شمال لبنان وشرقه، من الدخول إلى ساحة النجمة.

وقام المحتجون برمي القوى الأمنية التي تقف وراء البوابات الحديدية والسياج الشائك، بالحجارة والمفرقعات النارية، فيما قامت القوى الأمنية بردع المحتجين باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواجهات بين محتجين وقوى الأمن بمحيط مجلس النواب اللبناني) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواجهات بين محتجين وقوى الأمن بمحيط مجلس النواب اللبناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).