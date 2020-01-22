اغتيال ناشطة عراقية عائدة من الاحتجاجات بالبصرة

2020/01/22 | 21:25

اخبار السعودية )- قُتلت ناشطة مدنية بهجوم مسلح وسط مدينة البصرة في جنوب العراق، بحسب ما قال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة بتنفيذ إصلاحات سياسية طال انتظارها.وقال ضابط في

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