العراق.. الياسري يستقيل احتجاجا على لقاء ترمب - صالح

2020/01/22 | 22:58

اخبار السعودية )- ذكر موقع قناة السومرية العراقية نقلا عن مصدر سياسي أن المستشار السياسي في رئاسة الجمهورية أحمد الياسري استقال من منصبه.وأوضح المصدر أن الاستقالة جاءت على خلفية لقاء الرئيس العراقي برهم صالح مع نظيره

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