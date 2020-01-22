صور... طاهٍ إيطالي شهير يدرب سجناء في غزة على إعداد الوجبات

2020/01/22 | 23:25

اخبار السعودية )- وزع الطاهي الإيطالي الشهير غابرييل روبيني الملقب بـ«الشيف روبيو» المهام بعد درسه العملي الأول على سجناء فلسطينيين في سجن في قطاع غزة جاء لتدريبهم على إعداد الوجبات الإيطالية.ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، يعد غابرييل أحد أشهر الطهاة في إيطاليا، ويتابع صفحته على «فيسبوك» أكثر من 750 ألف شخص، وعندما وصل صباحاً إلى سجن «مركز طيبة للإصلاح والتأهيل» في جنوب غربي مدينة غزة استقبله طلابه العشرة بتحية حارة، عند مدخل المطبخ الرئيسي للسجن.وبدأ درسه الأول للطهو مع عشرة سجناء يعدون الطعام في عشرة مراكز للإصلاح في القطاع، وكان عليهم تعلم طهو وجبة معكرونة بالصلصة على الطريقة الإيطالية.

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