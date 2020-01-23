كبير المدعين في محاكمة ترمب: الرئيس حاول الغش للفوز بالانتخابات

2020/01/23 | 00:27

اخبار السعودية )- اعتبر آدم شيف، كبير المدعين في محاكمة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمام مجلس الشيوخ سعيا لعزله، اليوم (الأربعاء)، أن ترمب حاول أن يغش للفوز بولاية رئاسية ثانية، مستهلا المناقشات في العمق لهذه المحاكمة.

وقال النائب الديمقراطي أمام أعضاء مجلس الشيوخ المائة المكلفين محاكمة الرئيس أن ترمب «طلب تدخلا خارجيا في انتخاباتنا لتعزيز حظوظه في الفوز بولاية ثانية في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

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