دراسة تؤكد العلاقة بين الضغوط والشيب المبكر

2020/01/23 | 00:27

اخبار السعودية )- أكدت دراسة أجراها باحثون في جامعة هارفارد الأميركية أن التعرض للضغوط له علاقة بالشيب المبكر حيث إنه يسرع من تحول لون الشعر الطبيعي إلى الرمادي أو الأبيض.

ووفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية، وجد باحثون خلال الدراسة التي نشرتها مجلة «نيتشر» العلمية، أن الأعصاب تفرز هرمون يطلق عليه «نورادرينالين»، أو «نورإيبينيفرين»، يزيل الخلايا المسؤولة عن صباغة الشعر عندما تشعر بالتوتر الناتج عن القتال أو الطيران.

وتوصل الباحثون لهذه النتيجة بعد إجراء سلسلة من التجارب على فئران تعرضت لضغوط لمدة 4 ساعات يومياً ولعدة أيام، مثل إجراء تغيرات سريعة في الإضاءة وتغيير وضع أقفاصها.

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