هوك لـ «الشرق الأوسط»: خليفة سليماني سيلقى مصيره إذا سار على نهجه

2020/01/23 | 00:58

اخبار السعودية )- قال المبعوث الأميركي لإيران برايان هوك، إن خليفة قاسم سليماني، القائد السابق لـ«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، سيلقى المصير نفسه إذا سار على نهجه.وأوضح هوك في مقابلة مع «الشرق الأوسط» على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «إن واصل (إسماعيل) قاآني نهج قتل أميركيين، فإنه سيلقى المصير نفسه.كان الرئيس (دونالد) ترمب واضحاً، منذ سنوات، أن أي هجوم على الأميركيين أو المصالح الأميركية سيقابَل بردّ حاسم، كما أظهر في 2 يناير (كانون الثاني) الماضي.وبالتالي، فإن هذا ليس تهديداً جديداً، إذ لطالما قال الرئيس إنه سيرد بحسم لحماية المصالح الأميركية».

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