قتيل و 5 جرحى في هجوم ميليشيات على متظاهرين بالبصرة

2020/01/23 | 03:35

اخبار السعودية )- أعلن مركز جرائم الحرب في العراق عن سقوط قتيل وخمسة جرحى في حصيلة أولية لهجوم الميليشيات على المتظاهرين في مدينة البصرة جنوب البلاد.وكانت القوات الأمنية العراقية أطلقت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرينفي

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