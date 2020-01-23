الإصابات بـ«كورونا» قد تتجاوز 6 آلاف حالة... ولا لقاح مضاد قبل عام

2020/01/23 | 11:48

اخبار السعودية )- توقع أطباء في مدينة ووهان الصينية أن يتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، ستة آلاف حالة، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.جاء ذلك حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مجموعة «كايشين» الإعلامية المحلية ومقرها بكين.وقال باحثون صينيون إن الخفافيش ربما تكون الموئل الذي يحتضن هذا الفيروس.وفعّلت السلطات الصينية تقييد التحركات في ووهان اليوم (الخميس) حيث تحاول السلطات كبح انتشار الفيروس الجديد الذي أصاب أكثر من 500 شخص في البلاد.وقفزت حالات الإصابة بأمراض الرئة الناتجة عن ذلك الفيروس إلى 571 حالة، بينها 17 وفاة حتى اليوم، حسبما أفاد مسؤولون صينيون.

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