مقتل ثلاثة في تحطم طائرة تكافح حرائق الغابات بأستراليا

2020/01/23 | 11:48

اخبار السعودية )- أكدت غلاديس بريجيكيان رئيسة وزراء ولاية نيو ساو ويلز الأسترالية تحطم طائرة إطفاء أثناء قيامها بمهام إطفاء حرائق الغابات غرب بلدة كوما، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت رئيسة الوزراء إن أفراد طاقم الطائرة الثلاثة لقوا حتفهم ونقلت شبكة «إيه بي سي» عن بريجيكيان تأكيدها تحطم الطائرة، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا.

وأضافت: «لدينا 70 طائرة تكافح الحرائق اليوم، والحادث يظهر العمل الخطير الذي يقوم به رجال الإطفاء يومياً».

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