قتيلة وسبعة جرحى بإطلاق نار في سياتل الأميركية

2020/01/23 | 12:19

اخبار السعودية )- قُتلت امرأة وأصيب سبعة أشخاص آخرون بجروح، بينهم طفل، في إطلاق نار وقع أمس (الأربعاء) في وسط مدينة سياتل الأميركية، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية وطبية.وقالت شرطة سياتل في تغريدة على «تويتر» إنّ «عناصر من الشرطة يحقّقون بإطلاق نار» وقع بالقرب من وسط المدينة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.وأضافت: «هناك العديد من الضحايا.المشتبه به لاذ بالفرار والشرطة تبحث عنه.عناصر الشرطة والإسعاف يعتنون بالجرحى».ونقلت وسائل إعلام محلية عن قائدة شرطة المدينة كارمن بيست أنّ امرأة قتلت في إطلاق النار وأصيب عدد آخر من الأشخاص بجروح.

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