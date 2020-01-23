ظريف: إيران ترحب بالحوار مع جيرانها

2020/01/23 | 12:19

اخبار السعودية )- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس إن بلاده ترحب بالحوار مع جيرانها، وذلك وسط احتدام التوتر بالشرق الأوسط.

وكتب ظريف تغريدة باللغة العربية على «تويتر» قال فيها: «تبقى إيران منفتحة للحوار مع جاراتها ونعلن عن استعدادنا للمشاركة في أي عمل تكاملي يصب في مصلحة المنطقة ونرحب بأي خطوة تعيد الأمل إلى شعوبها وتأتي لها بالاستقرار والازدهار».

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