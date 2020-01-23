2020/01/23 | 12:53

اخبار السعودية )- حذر القائد الثاني في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكويتش، الخميس، بأنه ما زال من الممكن أن يعود تنظيم "داعش" إلى الصعود رغم إضعافه في حال انسحاب القوات

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