اختتام التمرين السعودي الفرنسي «السيف الذهبي»

2020/01/23 | 13:51

اخبار السعودية )- اختتم اليوم (الخميس)، تمرين القيادة المشتركة «السيف الذهبي TTX»، بمشاركة ضباط من أفرع القوات المسلحة السعودية مع نظرائهم من الجانب الفرنسي، وذلك بمقر كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض، واستمر أسبوعين تخللها العديد من الأنشطة والأهداف التدريبية في إطار العمل المشترك.

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